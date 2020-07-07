Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı.<br>Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü. Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı. <br>'REKOR VERİM BEKLİYORDUK, EMEKLERİMİZE YAZIK OLDU'<br>Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, "Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.<br>'BÖYLE DAĞINIK YANGIN HİÇ GÖRMEDİK'<br>Kumköy'de yaşayan Osman Taş (78) da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, "Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-07-07 12:15:53<br>

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