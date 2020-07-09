Pandemi sürecinde ortaya çıkan fizyolojik rahatsızlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde ortaya çıkan fizyolojik rahatsızlık

İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sedit Kıvanç Muratlı, pandemi sürecinde ortaya çıkan fizyolojik rahatsızlıklarla ilgili önemli bilgiler aktardı. Yeni tip korona virüs (Covid19) sürecinde cep telefonu kullanımının büyük oranda arttığı gözlenirken, beraberinde getirdiği fizyolojik rahatsızlıklar da dikkatlerden kaçmadı.

Pandemi sürecinde ortaya çıkan fizyolojik rahatsızlık

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sedit Kıvanç Muratlı, pandemi sürecinde ortaya çıkan fizyolojik rahatsızlıklarla ilgili önemli bilgiler aktardı. Yeni tip korona virüs (Covid19) sürecinde cep telefonu kullanımının büyük oranda arttığı gözlenirken, beraberinde getirdiği fizyolojik rahatsızlıklar da dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye genelinde 73 şehirde bin 293 kişinin katıldığı anketin verdiği sonuçlar telefon kullanımının kadınlarda yüzde 42,7 erkeklerde ise yüzde 52,8 arttığını gösteriyor. Pandemi sürecinde insanların evde vakit geçirmesi nedeniyle iş, eğitim ve eğlence amaçlı olarak bilgisayar, telefon gibi teknolojik araçlarla geçirdiği süre de oldukça arttı. Telefon başta olmak üzere iletişim araçlarının kullanımının artışı, online alışveriş, evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi nedenlerden dolayı ekran kullanımının artması pek çok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor.
Uzun süreli bilgisayar ve cep telefonu kullanmanın; başta kanser, beyin aktivitesinde değişiklikler ve uyku problemleri gibi birçok rahatsızlığa yol açtığını belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sedit Kıvanç Muratlı, “ Cep telefonlarının insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkileri konusunda ilk akla gelen ve günümüze kadar en çok konuşulan konu; telefonların yaydığı noniyonize elektromanyetik radyasyondan kaynaklanan etkilerdir. Bu konuda tam bir görüş birliği oluşmamakla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre, Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumunun RF radyasyon alanlarını insanlar için olası kanser yapıcı (Grup 2B) kategorisine aldığını biliyoruz. Bunun dışında, yapılan çalışmalar göstermektedir ki bu cihazların uzun süreli kullanımı beyin aktivitesinde değişiklikler, reaksiyon süresinde uzama, uyku problemleri, baş ağrısı, hafıza problemleri, konsantrasyon güçlüğü gibi daha minör problemlere de yol açmaktadır” dedi.
“Çok erken yaşlarda boyun fıtığı tanısı konmaya başladı”
Teknolojik cihazların uzun süreli kullanımında ortopedik sorunlar oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Muratlı, “Ortopedik açıdan baktığımızda ise, teknolojik cihazların uzun süreler kullanımının en büyük etkilerini omurga üzerinde, en çok da boyun omurgası bölgesinde görmekteyiz. Günümüzden 1520 yıl öncesinde, henüz cep telefonları “akıllı” değilken, 20’li yaşlarında bir hastaya “boyun fıtığı” tanısı koyarken yaşının çok genç olduğunu düşünürdük. Günümüzde ne yazık ki 1516 yaşındaki çocuklara tanı koymaya başladık. Uzun süreli durağan çalışma sıklıkla masa başı işi yapanlarda, bilgisayarda çalışanlarda özellikle çalışma ortamının ergonomik kurallara uygun düzenlenmemesi nedeniyle çeşitli problemlere yol açmaktadır. Bu nedenle biz işi gereği bu ortamda çalışmak zorunda olan kişilere genellikle çalışma ortamını ergonomik kurallara uygun düzenlemelerini ve belirli aralıklarla, örneğin birer saat aralıklarla, yerinden kalkıp biraz hareket etmesini ve ofis ortamında bile kolayca yapılabilecek bazı basit egzersiz programlarını önermekteyiz. Boyun omurgasındaki problemler sadece boyun bölgesinde ağrıya neden olmayabilir. Ağrı omuzlara, sırt bölgesine, bazen göğüs bölgesine, kollara, hatta el parmaklarının ucuna kadar yayılabilir. Bunun dışında sinir kökü sıkışmasına bağlı olarak bu bölgelerde “kozalji” dediğimiz yanma, iğnelenme gibi bulgular, uyuşukluk gibi bulgular da olabilir. Daha ileri olgularda ise duyu kaybı, kas gücü kaybı ve reflekslerde kayıp gibi durumlar da oluşabilir. Yani bütün olarak kol ve el fonksiyonları da etkilenebilir. Omurga problemleri dışında sık gördüğümüz problemler ise genellikle tekrar eden zorlanmalarla ilgili olarak omuz, dirsek, el bileği ve el düzeyinde bağ ve tendon (kas kirişi) problemleridir. Tekrar eden zorlanmalar, bir çeşit aşırı kullanma zedelenmesi mekanizması ile bu yumuşak doku oluşumları ve çevre dokularında yangısal reaksiyona neden olarak “tendinit” ve “sinovit” gibi problemlere neden olabilmektedir. Yine benzer şekilde bazı bölgelerde sinir sıkışması gibi durumlar olabilmektedir. Örneğin, bilgisayarda uzun süre çalışan kişilerde el bileği bölgesinde “median sinir” dediğimiz bir sinirin sıkışması ile oluşan “karpal tünel sendromu” nispeten sık görülen bir durumdur. Bahsettiğimiz bu yumuşak doku problemleri ve sinir sıkışmaları gibi hastalıklar genellikle öncelikle cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılır. Ancak patolojiye asıl neden olan zorlayıcı mekanizmanın ortadan kaldırılmaması durumunda bu hastalıklar genellikle tekrar etme ve kronikleşme eğiliminde olup sonuçta ne yazık ki cerrahi tedaviye kadar gidebilmektedir” diye konuştu.
“Egzersiz ve yürüyüş çok önemli”
İnsan vücudunun hareketsiz kamaya yönelik bir tasarıma sahip olmadığını belirten Muratlı, “Ortopedi ve Travmatoloji biliminin temel amacı da insanın normal fizyolojik hareketini sağlayabilmektir. Bu sebeple bizler önemli ameliyatların ardından bile hastaya direkt yatak egzersizleri ve yürüyüş öneriyoruz. Pandemi döneminde evde kalma ve buna bağlı oluşan hareketsizlik de bazı rahatsız edici problemlere neden olabilir. Bu şekilde hareketsiz kalma, kas gücünde azalmaya yol açacaktır. Buna ek olarak hareketsiz olduğumuz dönemde fazla enerji harcamadığımız için vücut ağırlığında istenmeyen bir artış olabilir. Sonuçta azalan kas gücü ve artan yük eklemlerde ve omurgada anormal yüklenmeye neden olacak ve eklem veya omurga hastalıklarının oluşmasına katkıda bulunacak veya hafif düzeyde olan bir hastalığın ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca örneğin hafif bir dejeneratif eklem hastalığı (halk arasındaki ismiyle kireçlenme) olan hastaya önerdiğimiz bazı basit egzersiz programlarını dahi kilo artışı ve ağrılarının artması gibi nedenlerden ötürü hasta uygulayamayacak hale gelip bir kısır döngüye girebilir; hasta kilo alır, ağrıları artar, egzersiz yapamaz ve kilo artışı devam eder” şeklinde konuştu.
“Çalışma alanları ergonomik açıdan düzenlenmeli”
Çalışma alanlarında ergonomik düzenleme yapılmasına dikkat çeken Muratlı, “ Masa yüksekliği ve sandalye yüksekliğinin orantılı ayarlanması gerekir. Sandalyede otururken dizlerin 90 derece civarında olacak şekilde olması, gövde ve uyluk arasındaki açının 90 derece civarında olması gerekir. Mümkünse bel desteği olan bir ofis koltuğu seçilmesi, kollar omuzdan çok fazla açılmadan yanlarda ve dirsekler yaklaşık 90 derece açıda olacak şekilde klavyeye ulaşılabilecek pozisyonda olması ve monitörün orta noktasının göz hizası ile yaptığı açının başın öne doğru 15 dereceden fazla eğilmesine neden olmaması önerilmektedir. Bunu normal masaüstü bilgisayarlar ile sağlamak nispeten daha kolayken dizüstü bilgisayarların genellikle bir yükseltici ile monitörün uygun yüksekliğe getirilmesi ve klavye ile monitör arasındaki mesafenin yakın olması nedeniyle harici bir klavye kullanılması da düşünülebilir. Telefon ve tablet gibi cihazların kullanımında ise boyun bölgesini çok zorlamamak için öne eğilir pozisyonda değil mümkün olduğunca göz hizasına yakın pozisyonda kol ve dirsek bölgelerinden destek alacak şekilde kullanmakta fayda var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Boğazı'ndan 1 tonu aşkın plastik atık çıkarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'ndan 1 tonu aşkın plastik atık ...
Başkan Öz, temizlik işçileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Öz, temizlik işçileriyle bir araya geldi
Doğu Biga Madencilik´te, üst düzey atama
YEREL HABERLER Doğu Biga Madencilik´te, üst düzey atama
Ezine'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ezine'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Doğu Biga Madencilik’te üst düzey atama
YEREL HABERLER Doğu Biga Madencilik’te üst düzey atama
Gelibolu'yu yangından sonra ikinci tehlike bekliyor... Kumköy ve Yalova köylerinde dereler temizlenmezse sel felaketi yaşanabilir Kışın bol yağış alan Ilgardere'de dereler temizlenmezse, yanan bitki örtüsünden dolayı köyleri sel basma tehlikesi oluşabilir Gelibolu’da köylüler yaralarını sarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Gelibolu'yu yangından sonra ikinci tehlike bekliyor... ...
Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları ...
Gökçeada Belediyesi'nin kaçak binalarına yıkım kararı
YEREL HABERLER Gökçeada Belediyesi'nin kaçak binalarına yıkım kararı
Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları ...
Çiftçi, yangından mal kaçırdı
YEREL HABERLER Çiftçi, yangından mal kaçırdı
Bir gazetecinin zor gecesi; O fotoğrafın hikayesini anlattı
YEREL HABERLER Bir gazetecinin zor gecesi; O fotoğrafın hikayesini ...
Yangın helikopteriyle özçekim yaptılar
YEREL HABERLER Yangın helikopteriyle özçekim yaptılar
Gelibolu’da soğutma çalışmaları devam ediyor Helikopterler ardı adına sorti yaparak, soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor Türkiye tarihinin en büyük havadan orman yangını operasyonunda helikopterler önemli rol üstlendi
YEREL HABERLER Gelibolu’da soğutma çalışmaları devam ...
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
YEREL HABERLER Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Gelibolu'da orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı, 450 hektar alan yandı
YEREL HABERLER Gelibolu'da orman yangını 19 saatte kontrol altına ...
İHA'lar koordinat verdi orman ekipleri söndürdü Orman yangınları İHA'lar sayesinde büyümeden söndürülecek
YEREL HABERLER İHA'lar koordinat verdi orman ekipleri söndürdü Orman ...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çanakkale'de 450 hektar alan etkilendi. Yangın kontrol altında. Soğutma birkaç gün devam edebilir"
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çanakkale'de ...
Orman yangınları termal drone ve İHA’larla izlendi
YEREL HABERLER Orman yangınları termal drone ve İHA’larla izlendi
Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını (6)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (6)
Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu
Yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı Gelibolu'daki küle dönen araziler havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Yangının boyutu gün ağırınca ortaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X