İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´de bir çiftçi, iki köpeği traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasından dönerken görüntülendi. O anların cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, çiftçiye de tepki gösterdi.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolu üzerinde tarlasından dönen bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürmesi, tepkilere neden oldu. Bu anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlar, traktörü kullanın çiftçiye de tepki gösterdi. Çiftçi, bunu neden yaptığını soran vatandaşlara, her gün traktörü ile tarlasına gidip gelirken köpekleri iple bağlayarak çektiğini, onların da bu duruma alışkın oluğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-07-10 08:18:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.