Çanakkale domatesinin hasadına başlandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)TÜRKİYE'de kendine has kokusu ve lezzetiyle meşhur olan Çanakkale domatesinin Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda hasadına başlandı. Kendine has kokusu ve tadıyla markalaşan Çanakkale domatesinin yetiştiği önemli merkezlerden birisi olan Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda ilk turfan domatesin hasadına başlandı. Kalafat köyünde 7 yıldır domates yetiştiriciliği yapan Şahin Ceylan, 20 Nisan'da toprakla buluşturduğu fidelerden ilk hasadını yaptı. Ovada ilk domates hasadını kendisinin yaptığını ifade eden Ceylan, bir süredir herkesin, 'Çanakkale domatesi ne zaman çıkacak?' diye sorduğunu belirterek, "Kasım ayına kadar artık Çanakkale domatesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz" dedi.

Kumkale Ovası'ndaki toprağın potasyum oranının yüksek olması, Kaz Dağları'ndan gelen soğuk rüzgar ve boğazdan gelen rüzgarın kesişmesiyle değişik bir hava sirkülasyonunun oluştuğunu, bunun da Çanakkale domatesine rengini, lezzetini verdiğini anlatan üretici Şahin Ceylan, şöyle konuştu:

"20 Nisan'da toprakla buluşan domates fidelerimizde, bütün özverili çalışmalarımız ve bakımlarımız neticesinde bugün ilk hasadımıza başladık ve bundan dolayı çok mutluyuz. Kasım ayına kadar artık Çanakkale domatesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Kumkale Ovası'nda benim tarlamda Çanakkale domatesleri bugün itibariyle çıktı. Bundan sonra diğer arkadaşlarımın da tarlalarında her geçen gün domatesleri çıkacak. Tüketicilerimiz en lezzetli ve dayanıklı Çanakkale domateslerini gönül rahatlığıyla yiyebilecek. Çünkü Kumkale Ovası'ndaki toprağın yapısının domatese çok uygun olması, toprağın potasyum oranının çok yüksek olması domatese çok güzel renk veriyor ve içi dolgun oluyor. Çok lezzetli ve suludur. Gelen herkes soruyor bize, 'Çanakkale domatesi çıktı mı?' diye. Bu saatten sonra Çanakkale domatesi çıktı."

Hasat ettiği domatesi traktörün römorkunu yükleyen üretici Şahin Ceylan, ürünü İstanbul haline göndereceklerini söyledi. Tarlada domates toplayan Şahin Ceylan'ın annesi Safinaz Ceylan, "Çanakkale domatesinin rengi ve lezzeti, toprağından, havasından, suyundan, rüzgarından ileri geliyor. Çok talep görüyor. Gelen geçen hep Çanakkale domatesini arıyor. İşte bugün çıktı, başladık hasada" dedi.

Meşhur Çanakkale domatesi, Türkiye'nin özelikle metropol kentlerinde aranan bir ürün. Çanakkale'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında marketlerde ve pazarlarda 'Çanakkale domatesi' etiketiyle satılan ürün, Kalafat, Kumkale, Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerinde üretiliyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-07-10 08:31:19



