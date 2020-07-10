Lapseki'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Lapseki ilçesine bağlı Dereköy köyünde çıkan orman yangını, orman işçilerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.08´de Lapseki ilçesinin Dereköy köyündeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı ve alevi gören çevredekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelip, saat 15.20'de müdahaleye başladı. 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 9 yardımcı takviye aracıyla 34 personelin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yangın, 1 saatte knotrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü ve önlem olarak ekiplerin bekletildiği yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Lapseki ÇANAKKALE, (DHA)
2020-07-10 20:06:56
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