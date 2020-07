Çanakkale’de köpeklere eziyet iddiası asılsız çıktı İnsan ve hayvan dostu emekli öğretmen sosyal medya kurbanı oldu

Çanakkale’de traktörüne bağladığı Çakır ve Takoz isimli iki köpeği ile karayolundan karşıya geçmek isteyen emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz(60), sosyal medya kurbanı oldu. Kimliği belirsiz bir kadın tarafından çekilen görüntülerde traktörün yavaş bir şekilde ilerlediği görülürken Yılmaz, “Bursaİzmir karayolundan karşı karşıya geçerken hem trafik güvenliğini hem de hayvanların can güvenliğini korumak için böyle bir şey yaptım. 5 km hızla giderken çekilen görüntüyü yayınlayanları kınıyorum” dedi.

“Emekli olduktan sonra doğayla iç içe yaşıyorum”

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün çekilen görüntüler, sosyal medya ve bazı haber kanallarında büyük tepkiye neden oldu. Emekli öğretmen Yılmaz, Bursa İzmir karayolunun ikiye böldüğü alanların birinde şeftali yetiştiriyor, yolun diğer kısmında ise arpa ve buğday ekiyor. 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra kendisini doğa ve hayvanlara adadığını belirten Yılmaz, “Doğayı, insanları ve tüm canlıları seven bir insan olarak kendimi tanımlıyorum. Benim asıl mesleğim öğretmenlikti emekli oldum. Emekli olduktan sonra doğayla iç içe olduğum için tarımla uğraşmayı, doğayla bütünleşmeyi hiç bırakamadım. Burada da benim arazilerim var. Arazilerin içerisinde hayvanlarım ve meyve ağaçlarım var. Zamanımın çoğunu burada geçiriyorum, bir kısmında da tarımla uğraşıyorum” dedi.

“Bir kadının beni çektiğini gördüm”

Takoz ve Çakır isimli köpeklerini daha güvenli bir şekilde ilerlemeleri için traktörüne bağladığını belirten Yılmaz, “Köpeklerimle bir tarladan başka bir tarlaya giderken bana eşlik ediyorlar. İki gün önce de yine bir tarladan başka bir tarlaya giderken, Bursaİzmir karayolundan geçmek zorundaydım. Köpekleri traktörün arkasına bağladım yavaş yavaş 5 km hızla o karayolunda güvenli bir şekilde geçmeleri için ilerledim. Daha sonra bir bayanın beni fotoğrafladığını gördüm, çekti ama herhangi bir konuşma da geçmedi” diye konuştu.

“Aslı olmayan bir şeyi yayınladılar”

Bir kadının görüntüleri çektikten sonra yanlış bir şekilde yayınladığını ifade eden Yılmaz, “1 gün sonra da bazı yerlerde hayvanlara işkence yapılıyormuş gibi haberler çıktı. Benim de çok anormalime gitti. Bazı haberciler veya hayvan sevdiğini söyleyen insanlar, bu şekil haberlerin daha çok yayılacağını bildikleri için hiç aslı olmayan bir şeyi yayınladılar” şeklinde konuştu.

“Çeken kadını ve haber yapanları kınıyorum”

Kendisinin hayvanlara kötü davranıldığı yönünde algı oluşturulduğunu ve bu durumu kınadığını belirten Yılmaz, “Gördüğünüz gibi ben hayvanları çok seven ve onlarla barışık bir insanım. Her zaman onlarla iç içe yaşıyorum. Onları çok seviyorum. Bir kere hayvanlara kıymam mümkün bile değil ama hemen sıradan bir görüntü alıp da onu yayınlamaları hiç hoş değil. Çeken kadını ve haberi yapanları kınıyorum” dedi.

“Vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum”

Hayvanların durumu görmek isteyenleri de bahçesine davet eden Yılmaz son olarak, “Eğer çok isterlerse gelsinler, köpeklerle ve hayvanlarla nasıl iç içe yaşadığımı görsünler. Kendilerini insani olarak bu haberi izledikten sonra vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum onları” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.