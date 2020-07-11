Çanakkale’de köpeklere eziyet iddiası asılsız çıktı İnsan ve hayvan dostu emekli öğretmen sosyal medya kurbanı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de köpeklere eziyet iddiası asılsız çıktı İnsan ve hayvan dostu emekli öğretmen sosyal medya kurbanı oldu

İHA

Çanakkale’de köpeklere eziyet iddiası asılsız çıktı İnsan ve hayvan dostu emekli öğretmen sosyal medya kurbanı oldu

Çanakkale’de traktörüne bağladığı Çakır ve Takoz isimli iki köpeği ile karayolundan karşıya geçmek isteyen emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz(60), sosyal medya kurbanı oldu. Kimliği belirsiz bir kadın tarafından çekilen görüntülerde traktörün yavaş bir şekilde ilerlediği görülürken Yılmaz, “Bursaİzmir karayolundan karşı karşıya geçerken hem trafik güvenliğini hem de hayvanların can güvenliğini korumak için böyle bir şey yaptım. 5 km hızla giderken çekilen görüntüyü yayınlayanları kınıyorum” dedi.
“Emekli olduktan sonra doğayla iç içe yaşıyorum”
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün çekilen görüntüler, sosyal medya ve bazı haber kanallarında büyük tepkiye neden oldu. Emekli öğretmen Yılmaz, Bursa İzmir karayolunun ikiye böldüğü alanların birinde şeftali yetiştiriyor, yolun diğer kısmında ise arpa ve buğday ekiyor. 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra kendisini doğa ve hayvanlara adadığını belirten Yılmaz, “Doğayı, insanları ve tüm canlıları seven bir insan olarak kendimi tanımlıyorum. Benim asıl mesleğim öğretmenlikti emekli oldum. Emekli olduktan sonra doğayla iç içe olduğum için tarımla uğraşmayı, doğayla bütünleşmeyi hiç bırakamadım. Burada da benim arazilerim var. Arazilerin içerisinde hayvanlarım ve meyve ağaçlarım var. Zamanımın çoğunu burada geçiriyorum, bir kısmında da tarımla uğraşıyorum” dedi.
“Bir kadının beni çektiğini gördüm”
Takoz ve Çakır isimli köpeklerini daha güvenli bir şekilde ilerlemeleri için traktörüne bağladığını belirten Yılmaz, “Köpeklerimle bir tarladan başka bir tarlaya giderken bana eşlik ediyorlar. İki gün önce de yine bir tarladan başka bir tarlaya giderken, Bursaİzmir karayolundan geçmek zorundaydım. Köpekleri traktörün arkasına bağladım yavaş yavaş 5 km hızla o karayolunda güvenli bir şekilde geçmeleri için ilerledim. Daha sonra bir bayanın beni fotoğrafladığını gördüm, çekti ama herhangi bir konuşma da geçmedi” diye konuştu.
“Aslı olmayan bir şeyi yayınladılar”
Bir kadının görüntüleri çektikten sonra yanlış bir şekilde yayınladığını ifade eden Yılmaz, “1 gün sonra da bazı yerlerde hayvanlara işkence yapılıyormuş gibi haberler çıktı. Benim de çok anormalime gitti. Bazı haberciler veya hayvan sevdiğini söyleyen insanlar, bu şekil haberlerin daha çok yayılacağını bildikleri için hiç aslı olmayan bir şeyi yayınladılar” şeklinde konuştu.
“Çeken kadını ve haber yapanları kınıyorum”
Kendisinin hayvanlara kötü davranıldığı yönünde algı oluşturulduğunu ve bu durumu kınadığını belirten Yılmaz, “Gördüğünüz gibi ben hayvanları çok seven ve onlarla barışık bir insanım. Her zaman onlarla iç içe yaşıyorum. Onları çok seviyorum. Bir kere hayvanlara kıymam mümkün bile değil ama hemen sıradan bir görüntü alıp da onu yayınlamaları hiç hoş değil. Çeken kadını ve haberi yapanları kınıyorum” dedi.
“Vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum”
Hayvanların durumu görmek isteyenleri de bahçesine davet eden Yılmaz son olarak, “Eğer çok isterlerse gelsinler, köpeklerle ve hayvanlarla nasıl iç içe yaşadığımı görsünler. Kendilerini insani olarak bu haberi izledikten sonra vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum onları” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lapseki'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Lapseki'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar ...
Çanakkale’de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale’de orman yangını
Başkanı Öz'den, Srebrenitsa mesajı
YEREL HABERLER Başkanı Öz'den, Srebrenitsa mesajı
Kazdağları’nda lavanta yetiştiriliyor Oksijen deposu ve endemik bitkileriyle meşhur Kazdağları’nda tıbbi aromatik lavantalar yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Kazdağları’nda lavanta yetiştiriliyor Oksijen deposu ...
Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi Zanlıların, mağdur olan vatandaşları 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin Amerikan doları dolandırdıkları tespit edildi
YEREL HABERLER Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren ...
Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı Pandemi sonrası nikah törenlerinin yeni gözdesi ‘nikah kolonyaları’
YEREL HABERLER Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı Pandemi ...
Çanakkale domatesinin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Çanakkale domatesinin hasadına başlandı
İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü
YEREL HABERLER İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü
Lastik bot battı, 27 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Lastik bot battı, 27 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ...
Ege Denizi'nde can pazarı can simitlerine tutunarak yaşam savaşı veren göçmenleri sahil güvenlik kurtardı Göçmenlerin kurtarılma anları sahil güvenlik kameralarınca görüntülendi
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde can pazarı can simitlerine tutunarak ...
Pandemi sürecinde ortaya çıkan fizyolojik rahatsızlık
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde ortaya çıkan fizyolojik rahatsızlık
Çanakkale Boğazı'ndan 1 tonu aşkın plastik atık çıkarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'ndan 1 tonu aşkın plastik atık ...
Başkan Öz, temizlik işçileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Öz, temizlik işçileriyle bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X