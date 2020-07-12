Tatilcilerle dolup taşan Bozcaada'da esnaf mutlu, halk tedirgin



Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da bu hafa sonu önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece saatlere kadar sürdü. Koronavirüs nedeniyle sezona geç başlayan ada esnafı ekonomik anlamda mutlu olsa da yaşanan yoğunluk bölge halkını tedirgin etti.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında konaklama tesislerinin 15 Haziran'da açıldığı Bozcaada´da, Cuma gününden başlayan yoğunluk, dün ve bugün de devam etti. Özellikle dün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı. Daha önce iki feribotla sefer yapan Gestaş, bu sezon tek feribotla çalıştığı için Cuma ve Cumartesi günleri Geyikli'de uzun araç kuyrukları oluştu. Feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece saatlere kadar sürdü.

Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı. Ortalama 4 bin resmi yatak kapasite olmasına rağmen önceki yıllarda olduğu gibi resmi olmayan konaklama yerlerinin de hizmet vermesiyle Bozcaada pandemi sürecinde resmi olarak kontrol edemediği kayıt dışı ve kapasite fazlası misafiri ağırladı.

MASKE TAKMAYANLARA UYARIDA BULUNULDU

Birçok yere göre çok daha önceden maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bozcaada'da, tatilcilerin bir kısmı maskesiz gezerken, bir kısmı ise maske takarak, sosyal mesafeyi korumaya çalıştı. Bozcaada Belediyesi ve polis ekipleri de maske kuralına uyulması yönünde sık sık hoparlörden uyarı anonsları geçti. Uyarılara rağmen maske takmayanlara ise polis tarafından ceza kesildi.

Öte yandan gece saat 24.00'te Çınarçarşı Caddesi'ne yoğunluk gözlenirken genç tatilciler de Arkadeniz ve Kordon mevkisinde vakit geçirmeyi sürdürdü. Bölgedeki otoparkta ise, bir tatilci grubu arabanın kapılarını açarak araçtan müzik yayını yaptı ve çevredekilerin katılımı ile de dans etmeye başladı. Saat 00.30 sularında otoparka gelen emniyet ekipleri, tatilci grubuna işlem yaptı. Saat 02.00 sularında ise sokak ve caddeler tenhalaştı.

GÜN BATIMINDA BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANDI

Bozcaada'da gün batımında ise, yine önceki yılları aratmayacak yoğunluk vardı. Adalı tatilciler için en önemli ritüellerden biri olan Polente Burnu'ndaki gün batımı seremonisi yine araç yığınlarına dönüştü. Gün batımı yolunda yaşanan araç yoğunluğu dronla görüntülendi. İlçe Jandarma ekipleri ise, gün batımının izlendiği mevkide yaşanan yoğunluk nedeniyle devriye görevi yaptı.

Bugün ise, dönüşe geçen tatilciler adadaki feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tek feribotun çalışması nedeniyle Poyrazliman mevkisine kadar uzayan araç kuyruklarına bazı tatilciler tepki gösterdi. Sadece dönüşte uygulanan rezervasyon sistemi de araç kuyruklarına çözüm olmadı. Gestaş, günboyu doldur-boşalt şeklinde ring seferine dönse de kuyruğu eritemedi.

Öte yandan işletmelerin gece saat 24.00'te kapanmasına bazı tatilciler ve işletme sahipleri tepki gösterdi. İşletme sahipleri saat 23.30'da servisi kapatmak zorunda kaldıklarını belirtirken tatilcilerin bir kısmı ise 24.00´den sonra su içebilecek bir yerin bile açık olmamasından şikâyetçi. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ise, bu kararın kaymakamlık tarafından alınmadığını, koronavirüs nedeniyle bir genelgeyle tüm Türkiye'de uygulandığını belirtti.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2020-07-12 16:52:36



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