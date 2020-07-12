Çanakkale'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Arıklı köyü yakınlarında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Ayvacık´ın Arıklı köyü yakınlarında, Necati Yiğit´in kullandığı 34 ND 8356 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü Yiğit, kaza yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İPEK YAVAŞ
2020-07-12 17:32:15
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