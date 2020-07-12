Ayvacık'ta trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkaleİzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Arıklı köyü girişinde Necati Yiğit’in kullandığı 34 ND 8356 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki arsaya düşen otomobilin şoförü yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.