Ayvacık'ta trafik kazası: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvacık'ta trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Çanakkaleİzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ayvacık'ta trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkaleİzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Arıklı köyü girişinde Necati Yiğit’in kullandığı 34 ND 8356 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki arsaya düşen otomobilin şoförü yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu'da refüje çarparak alev alan otomobilden son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Gelibolu'da refüje çarparak alev alan otomobilden son ...
Çanakkale'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Tatilcilerle dolup taşan Bozcaada'da esnaf mutlu, halk tedirgin
YEREL HABERLER Tatilcilerle dolup taşan Bozcaada'da esnaf mutlu, ...
Ünlü komedyen Ata Demirer’den Ezine peyniri paylaşımı
YEREL HABERLER Ünlü komedyen Ata Demirer’den Ezine peyniri paylaşımı
Bozcaada 40 çeşit organik reçeli ile vazgeçilmez bir tat sunuyor
YEREL HABERLER Bozcaada 40 çeşit organik reçeli ile vazgeçilmez bir ...
Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor
YEREL HABERLER Bu köye gelenlere sertifikalı uğurlama yapılıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya gidecek tatilciler, feribot iskelesinde araç kuyruğu oluşturdu
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya gidecek tatilciler, feribot ...
Bozcaada hafta sonu doldu taştı İilçede adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Bozcaada hafta sonu doldu taştı İilçede adım atacak ...
Biga'da Srebrenitsa anıtı törenle açıldı
YEREL HABERLER Biga'da Srebrenitsa anıtı törenle açıldı
Kaza yapıp kaçtılar
YEREL HABERLER Kaza yapıp kaçtılar
Çanakkale’de köpeklere eziyet iddiası asılsız çıktı İnsan ve hayvan dostu emekli öğretmen sosyal medya kurbanı oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de köpeklere eziyet iddiası asılsız ...
Lapseki'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Lapseki'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar ...
Çanakkale’de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale’de orman yangını
Başkanı Öz'den, Srebrenitsa mesajı
YEREL HABERLER Başkanı Öz'den, Srebrenitsa mesajı
Kazdağları’nda lavanta yetiştiriliyor Oksijen deposu ve endemik bitkileriyle meşhur Kazdağları’nda tıbbi aromatik lavantalar yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Kazdağları’nda lavanta yetiştiriliyor Oksijen deposu ...
Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren çete çökertildi Zanlıların, mağdur olan vatandaşları 1 milyon 315 bin lira ve 40 bin Amerikan doları dolandırdıkları tespit edildi
YEREL HABERLER Evlilik bahanesiyle bekar erkekleri tuzağına düşüren ...
Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı Pandemi sonrası nikah törenlerinin yeni gözdesi ‘nikah kolonyaları’
YEREL HABERLER Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı Pandemi ...
Çanakkale domatesinin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Çanakkale domatesinin hasadına başlandı
İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü
YEREL HABERLER İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X