Çanakkale’de kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, toplam 74 litre de alkol ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Biga’da büfe ve marketlerde kaçak ve sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. 1 otomobil, 1 otobüs ve şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 74 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.
Aramada bulunan kaçak içkilere el konurken, şüpheli I.O.,H.A, ve N.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.