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Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde anlamlı açılış

DHA

Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde anlamlı açılış


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Biga Belediyesi ve Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hazırlanan Srebrenitsa Soykırımı Anma ve Srebrenitsa Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Anıta ilham veren Srebrenitsa çiçeğinin beyaz ve yeşil renklerle işlendiği anıt, sadece şehitleri değil Srebrenitsa annelerinin hüznünü de temsil ediyor.
Biga ilçesindeki Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı´nda düzenlenen törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Parti´li Bülent Erdoğan, Türkiye Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş ve Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran ve üyeler, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve misafirler katıldı.
Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl üyelerinin ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan´ın Bosna´da olduklarını hatırlattı. Duran, "Srebrenista anneleri için Biga'ya bir anıt yapılacağı o gün görüşülmüştü. Bugün burada anıtın açılışını yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale Savaşı´na Bosna'dan gelerek şehadete kavuşan Boşnak şehitlerimizin aziz hatıraları için tarihi alan içerisinde Alçıtepe'de bir anıt projemizi kabul edilmiş ve çalışmalarına başlanmıştır. 18 Mart 2021 tarihinde açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.
Türkiye Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş ise, "Bağımsız bir ülke olan Bosna Hersek'in komşuları Sırbistan ve Karadağ tarafında yok edilmek üzere saldırıya uğradığı sırada Birleşmiş Milletler´in koruması altındaki bir bölgede 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da işlenen büyük insanlık suçunun, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımının 25'inci yıl dönümüdür. Boşnaklar üzerinde işlenen bu savaş suçu Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen ve o dönem Hollanda askerleri tarafından sözde kurulan Srebrenista, Birleşmiş Milletler´in ve uluslararası toplumun gözetiminde işlenmiştir. Srebrenista'daki bu soykırım suçunun işlenmesi sırasında 11-22 Temmuz 1995 günleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından silahlandırılmış Sırplar tarafından esir alınmış veya Birleşmiş Milletler´in Hollandalı askerler tarafından Sırplara teslim edilmiş yaşları 1 ile 97 yaşında değişen 8 bin 372 Boşnak katledilerek öldürülmüşlerdir. Ruhları şad olsun" diye konuştu.
`GEÇMİŞİNİ UNUTAN MİLLETLER YOK OLMAYA MAHKUMDUR´
Srebrenitsa Soykırımı anma programlarına katılmak üzere geçen yıl Bosna Hersek´e gittiklerini hatırlatan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bosna sokaklarını ziyaret ettiğimizde kurşun izlerinin hala duvarlarda olduğunu gördük. Türk olduğumuzu, Türkiye´den geldiğimizi gören Boşnak kardeşlerimizin gözündeki o parıltıya şahit olduk. Biz Türk milleti olarak sadece ülkemizin içinde değil tüm dünyadaki mazlumların ve bu tür zulümlere uğramış insanların ümidi olmuşuz. Bosna´ya gidemeyen ama bu anı yaşamak isteyen, şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okumak isteyen vatandaşlarımız için Kalafat Köyü´müzün yol güzergahında bulunan ve şehitlerimizin adının verildiği bu parkı şehitlerimizin adına yakışır ve anıtımızın yaşadığı güzel bir park olsun istedik. Çalışmalarımıza başladık ve hızlıca tamamladık. Anıtı köy meydanına yapacaktık ama dernek başkanımız ve muhtarımızla yaptığımız görüşmelerde yol kenarındaki bu parka yapmanın daha doğru olacağına karar verdik. Her yıl burada şehit Bosnalı kardeşlerimizi anarak ruhlarına Fatiha okuyacağız. Rabbim inşallah bu tür acıları bizlere ve dünyadaki mazlum insanlara yaşatmasın. Biz de geçmişimizi unutmadığımız gibi geleceğimize de yaşadığımız acıları anlatmanın üzerimize bir borç olduğunu biliyoruz. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Bizler geçmişimizi unutmadan gençlerimizle el ele kol kola emin adımlarla yürüyeceğiz. Anıtımız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. 
ANITA KARANFİL BIRAKTILAR
Biga Kaymakamı Mustafa Can ise konuşmasında şunları kaydetti:
"Bundan 25 yıl önce 11 Temmuz 1995 yılında dünya tarihinin yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş en büyük soykırımlarından birisi gerçekleşti. Burada katledilen, soykırıma uğrayan insanlar ne yazık ki BM´nin güvenli bölge dediği bir bölgede bunu yaşadılar. Tarih bu soykırımları ve acıları unutmayacak. Bizler Türk milleti olarak her zaman Boşnak kardeşlerimizin yanında onlarla beraber bu acıları hissederek yaşayacak ve gelecek nesillerimize aktaracağız. Srebrenitsa Anıtı´nda, 11 Temmuz´un anısına ithafen 11 çiçek demeti var. İnşallah bir daha insanlık böyle acı ve felaketler yaşamaz. Ben soykırıma uğrayarak şehadete yürüyen 8 bin 372 Boşnak kardeşimize Allah´tan rahmet diliyorum."
Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Mustafa Güneş, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a hediye takdim etti. Biga Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından yapılan duanın ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar anıta karanfil bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)
2020-07-13 15:47:36

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