Gelibolu'da saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, seyir halindeki saman balyası yüklü kamyon yandı.
İlçeye bağlı Bolayır köyü yakınlarında saat 03.00 sıralarında saman balyası yüklü 59 ACH 943 plakalı kamyonda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü Burhan Şaşmaz (36) aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi. Saat 07.00 sıralarında tamamlanan soğutma çalışmalarının ardından kapanan Keşan-Gelibolu karayolu yeniden trafiğe açıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2020-07-14 11:26:21
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