Alan Başkanı Kaşdemir'den 15 Temmuz mesajı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Ruhu´nun, vatan topraklarında ve Türk milletinin kalbinde hala canlı olduğunun, 15 Temmuz´da bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nün yıl dönümünde; aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum" diyen Alan Başkanı Kaşdemir, şöyle konuştu:
"Aziz milletimiz menfur, hain darbe girişiminde Çanakkale´de, düşmana ne cevap vermişse, 15 Temmuz 2016 günü de aynı cevabı hainlere vermiş, yurdumuzun düşmanlara karşı geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiş; ülkemizin bölünmez birliğini ve bütünlüğünü kanıtlamıştır. Aziz milletimizin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğratılmış olan bu hain darbe girişimini asla unutmayacağız."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-07-14 19:42:16
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