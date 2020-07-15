Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması



Burak GEZENCihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. 15 Temmuz gecesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e, darbeci general Semih Terzi'yi vurması için emir veren 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da katıldığı törende, şehitler için dua edildi.

Çanakkale Valiliği himayesinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törene, Vali İlhami Aktaş, FETÖ´nün 15 Temmuz 2016´daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e 'vur' emrini veren Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, siyasi parti başkanları, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Vali Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camii'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Burak GEZEN-Cihan BAYRALI

2020-07-15 14:07:33



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