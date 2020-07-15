Gelibolu'da 6 hektar ormanlık alan yandı

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü yakınlarında anızdan çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında, 6 hektarlık orman alan zarar gördü.

Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü yakınlarındaki orman yangını saat 11.30 sıralarında başladı. Orman Yangın Hattı'na gelen ihbar üzerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, yangın bölgesini tespit etti. Ardından da müdahale ekipleri bölgeye yönlendirildi. Keşan ve Çanakkale'de konuşlandırılmış olan helikopterlerin havadan katıldığı söndürme çalışmalarında, karadan da 9 arazöz, 1 dozer ve 72 personel görev aldı. Kontrol altına alınan yangında 6 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının anız nedeniyle çıktığı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2020-07-15 15:34:00



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