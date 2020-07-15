Yolindi köyünde uygulanan karantina 14 gün uzatıldı

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKALE'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyünde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina 14 gün daha uzatıldı.
Biga'ya bağlı 912 nüfuslu Yolindi köyünde, 3 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 1 Temmuz'da başlayan 14 günlük karantina süreci doldu. Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar üzerine Covid-19 vakasının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Yolindi köyündeki karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.
Yolindi Köyü için daha önce alınan kısıtlamaların ise devam edeceği, belirlenen istisnalar dışında köye giriş ve çıkışların yasak olduğu açıklandı. Jandarma, köy girişinde nöbet tutmaya devam ediyor.
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-07-15 16:16:30
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