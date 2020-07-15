Ezine´de makilik alanda yangın

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İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.

Akçakeçili köyü yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve Ezine Belediyesi´ne ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-07-15 20:14:54



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