Çanakkale'de makilik alan yangını

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 20 dönümlük alan yandı.

Ezine'nin Akçakeçilik köyü yakınlarından sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangına 1 helikopter, 8 arazöz ve 1 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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