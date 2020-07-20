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Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Çanakkale

2020-07-20 15:25:01



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