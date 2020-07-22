1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor

DHA

1 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa araba fiyatına satılıyor


İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde 1 ton 200 kiloluk Simental cinsi boğa, 30 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş hayvan satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Çanakkale´nin Ayvacık ilçesinin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ünlü köyü olan Paşaköy´de de kurbanlık satışları 1 ay öncesinden başladı. Köyde üreticilik yapan Muhsin Tunçaltan, yetiştirdiği 1 ton 200 kilo ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı. Tunçaltan, "Paşaköy´de Ayvacık Organik Kırmızı Et Birliği büyükbaş hayvan yetiştiriciliği üreticisiyim. Bu yıl yine büyük bir kurbanlık boğamız var. 1 ton 200 kiloluk boğamız için 25-30 bin civarında bir fiyata alıcı bekliyoruz. Şimdiden de kurbanlık sattığımız kişiye hayırlı olsun" dedi.
Paşaköy Muhtarı İbrahim Uysal ise, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ünlü bir köy olduklarını ifade ederek, "Bizim köyümüzün büyük bölümü geçiminin hayvancılıkla sağlıyor. Bölgemizde hayvancılık da üst seviyede. Hele bu Simental tarzı üzerine. Her yıl biz 1-2 tane bu büyüklüklerde hayvan yetiştiririz. Kendim de hayvancılıkla uğraşıyorum. Kendine güvenen, büyük bir hayvan kesecek olan olursa köyümüze bekleriz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2020-07-22 14:13:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınok, Ezine Gıda OSB'nin altyapı ihale tarihlerini duyurdu
YEREL HABERLER Altınok, Ezine Gıda OSB'nin altyapı ihale tarihlerini ...
'Afra' ve 'Roket', kaçakçılara geçit vermedi
YEREL HABERLER 'Afra' ve 'Roket', kaçakçılara geçit vermedi
Biga’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Biga’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti - Yeniden
YEREL HABERLER Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti ...
Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti
YEREL HABERLER Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti
Çanakkale Domatesi tarlada kaldı Çanakkale'de tarlada 50 kuruş, büyükşehirlerde 4-5 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Çanakkale Domatesi tarlada kaldı Çanakkale'de tarlada ...
Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen ...
Çan’da intihar girişimi
YEREL HABERLER Çan’da intihar girişimi
CHP’li belediyenin işten çıkardığı işçiler mahkemeyi kazandı 2019 yerel seçimlerini kazandıktan sonra bazı işçileri işten çıkartan CHP’li Bayramiç Belediyesi, açılan davayı kaybetti İşçilerin kısa sürede işbaşı yapması bekleniyor
YEREL HABERLER CHP’li belediyenin işten çıkardığı işçiler mahkemeyi ...
‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER ‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisi açıldı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 22-30 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da 
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 22-30 Temmuz ...
Fabrika bacasından çıkan atık gazla ısıtılan çevreci sera
YEREL HABERLER Fabrika bacasından çıkan atık gazla ısıtılan çevreci ...
Kemel köyündeki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kemel köyündeki yangın söndürüldü
Çanakkale'de orman yangını (4)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (4)
Çanakkale’deki yangın devam ediyor 2 hektar orman, 8 hektarlık ziraat ve anız alanı zarar gördü
YEREL HABERLER Çanakkale’deki yangın devam ediyor 2 hektar orman, 8 ...
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Çanakkale’de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Çanakkale’de anız yangını ormana sıçramadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X