Yangına balkonlarından kovayla su dökerek müdahale ettiler

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmanın alt katındaki ekmek fırını önünde bulunan odunlar tutuşup yanmaya başlayınca, binada yaşayan kadınlar, balkonlarından alevlere kovayla su döküp, hortumla su sıkarak müdahale etti.

Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi´ndeki 4 katlı apartmanın alt katındaki ekmek fırınının önünde duran odunlar, öğle saatlerinde, bir anda alev alıp yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeyi aradı. Bu sırada apartmanda yaşayan bazı kadınlar, evlerinin balkonlarına çıkarak, alevlerin üzerine kovayla su dökmeye başladı. Bazı kadınlar da hortumla su tuttu. Kadınlar, alevlerin binaya sıçramasını engellerken, yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2020-07-24 17:12:32



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