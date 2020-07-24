Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle lokma ve pilav dağıttırdı



Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Kenan Akar, iş yeri önünde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla pilav ve lokma dağıttırdı. Mehteran takımının da eşlik ettiği organizasyonda, Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi coşkuyla kutlandı.

Küçükkuyu beldesinde yaşayan Kenan Akar, iş yeri önünde vatandaşlara Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla pilav ve lokma dağıttı. İkramın ardından Eyüp Sultan Diriliş Mehter Takımı Mehterbaşı Yüksel Ülker yönetimindeki mehteran takımı, iki saat boyunca marşlar çalarken, Ayasofya'nın ibadete açılması coşkuyla kutlandı.

Ayasofya´nın tekrar cami statüsüne geçmesi dolayısıyla böyle bir organizasyon düşündüklerini belirten Kenan Akar, "Allah bunu bize nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür ederiz. Biz gönlümüzden geçeni yaptık, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Ayasofya bizim için çok önemli, İslam için çok önemli, güzel bir mabet onun açılması dolayısıyla, pilav ve lokma dağıttık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ

2020-07-24 17:53:09



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