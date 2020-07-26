Çanakkale'de orman yangını (1)

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Mustafa SUİÇMEZCihan BAYRALI/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ecebat ilçesi eski çöplük mevkisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eceabat ilcesinde eski çöplük mevkisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Gökyüzünü duman kaplarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan, yangına müdahale ediyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cihan BAYRALI

2020-07-26 15:50:17



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