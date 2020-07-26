Çanakkale'de orman yangını (2)

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BAKAN BEKİR PAKDEMIRLİ'NDEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yangının saat 14.55'te çıktığını, ilk müdahalenin ise 15.00'de yapıldığını söyledi. Eceabat'taki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Pakdemirli, Çanakkale merkez Yukarı Okçular mevkisindeki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan, Bakan Bekir Pakdemirli'nin İzmir programını iptal ederek Çanakkale'ye geldiği öğrenildi.Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Mustafa SUİÇMEZ

2020-07-26 17:15:05



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