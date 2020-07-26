Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangın (2)

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında havadan söndürme çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için Çanakkale Boğazı saat 15.40 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-07-26 17:57:55
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