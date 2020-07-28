Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Çanakkale Valisi Aktaş´a ziyaret

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda, geçen hafta sonu Aya Paraskevi Günü nedeniyle düzenlenen ayinini yöneten Fener Rum Patriği Bartholomeos, buradaki programının ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş´ı ziyaret etti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş´ı valilik makamında ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos, Vali Aktaş´a yeni görevinde başarılar diledi. Kentin tarihi, turistik, doğal güzelliklerinin ele alındığı ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale´de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Vali İlhami Aktaş, ziyareti için Fener Rum Patriği Bartholomeos´a teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-07-28 11:51:47
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