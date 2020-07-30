Çanakkale'de beklenen feribot kuyruğu oluşmadı Öğle saatlerinden sonra yoğunluğun artması bekleniyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Marmara ve Trakya bölgesinden Ege'ye geçmek isteyen tatilciler, her sene beklenen görüntünün aksine, bu yıl uzu feribot kuyrukları oluşturmadı. Gece geç saatlerde yollara çıkan vatandaşların bir kısmının öğleden sonra yeniden yollarda olması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda 4,5 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Ege ve Akdeniz bölgesine geçmek için Çanakkale'ye geldi. Her yıl GeliboluLapseki, GeliboluÇardak, EceabatÇanakkale ve KilitbahirÇanakkale hatlarını kullanan tatilciler, Avrupa yakasından Anadolu tarafına geçerken, uzun feribot kuyrukları oluştururdu. Ancak bu yıl beklenen uzun kuyruklar yaşanmadı.

Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’den edinilen bilgiye göre, 6 gemi LapsekiGelibolu, 2 gemi GökçeadaKabatepe, 2 gemi GeyikliBozcaada, ÇanakkaleKilitbahirEceabat arası 6 gemi, Güney Marmara hattında bir gemi, 3 tur sefer yapacak. Öte yandan, Çanakkale’den Bozcaada’ya 1 deniz otobüsü sefer yapacak. Boğaz hatlarında çalışan feribotlar saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışacak.

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