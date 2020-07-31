Çanakkale'de orman yangını (3)

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HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabaklı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00'da başlayan orman yangınına havadan müdahale eden 1 amfibik uçak ve 6 helikoter, havanın kararmasıyla birlikte müdahaleyi sonlandırdı. Karadan devam eden söndürme çalışmalarına 44 arazöz, 200 işçi ve çok sayıda iş makinesi katılıyor.Burak GEZEN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Yenice Burak GEZEN

2020-07-30 23:43:13



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