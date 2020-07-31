Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (2)



18,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından, "Burası #Çanakkale ! Kahraman ekip arkadaşlarımla bir yangını daha kontrol altına almış olmanın mutluluğunu bu kez bayramlaşarak paylaşmak nasip oldu. Ekibimizin her bir üyesinin ve tüm Alem-i İslamın #KurbanBayramı mübarek olsun" paylaşımında bulundu.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-07-31 08:50:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.