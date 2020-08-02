Bozcaada'da makilik alanda yangın

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Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Bozcaada ilçesi Beylik koyu yakınlarında saat 20.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Yangına ilk etapta Bozcaada Belediyesi bir itfaiye aracıyla müdahale etti. Belediye hopörlerinden yapılan anons ile adada tarımla uğraşan vatandaşların su tankerleriyle yardıma gelmesi istendi. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın talebi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü de adaya 2 arazöz gönderdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2020-08-02 20:47:41



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