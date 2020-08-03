Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.

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