Ölüme terk edilen 37 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 37 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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