Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-06 14:16:23
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