Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında bulunan bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 0.2 hektarlık alan zarar görürken, yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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