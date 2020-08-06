Çanakkale'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında saat 13.35'te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 9 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 itfaye aracı ve 48 personel ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, 2 dönüm bozuk orman alanı yanarak kül oldu.ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-06 14:36:29



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