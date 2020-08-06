Emrecan, Kaz Dağları'ndaki gölette boğuldu



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Kaz Dağları'ndaki Ayazma Mesire Yeri'nde gölete atlayan ve yüzme bilmeyen Emrecan Şaşmaz (17), boğuldu.

Bayramiç'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Evciler köyü sınırlarındaki Kaz Dağları Ayazma Mesire Yeri'ne ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Emrecan Şaşmaz, serinlemek için eniştesiyle birlikte bir şelalenin altındaki gölete girdi. Yüzme bilmeyen ve derinliği hesap etmeyen Şaşmaz, akıntıya kapılınca suda çırpınmaya başladı. Şaşmaz bir süre sonra gözden kayboldu. Yanındaki eniştesi Şaşmaz'ı bulamayınca mesire yerindeki diğer yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler arama çalışması başlatırken, Şaşmaz'ın kısa süre içinde cansız bedeni su yüzeyine çıktı. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Şaşmaz'ın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2020-08-06 19:00:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.