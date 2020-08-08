Geyikli Belediye Başkanı, turizm sezonda akmayan sular için vatandaşlardan özür diledi

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Çanakkale’nin Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, beldede tatilci yoğunluğu sebebiyle su kesintisi yaşanınca vatandaşlardan özür diledi.

Geyikli beldesi yaz izinlerini bayram tatili ile birleştiren vatandaşların akınına uğradı. Belde nüfusu normalin üç katına çıkarken, su sıkıntısı baş gösterdi. Özellikle beldenin yüksek kesimlerinde oturan vatandaşlar 10 gün susuz kaldı.

Sıkıntının aşırı yoğunluktan kaynaklandığını söyleyen Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlardan özür diledi. Bu meseleye çare bulmak için hemen harekete geçtiklerini kaydeden Oruçoğlu, yeni kuyular için sondaj çalışmalarına başladıklarını belirtti.

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