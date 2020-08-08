İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, eski makam şoförünün cenazesine katıldı



Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale), (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığı dönemde makam şoförü olan ve geçen gün kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren İsmail Şal'ın (60) cenaze törenine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile birlikte feribota binerek, bir dönem kaymakam olarak görev yaptığı Eceabat ilçesine geldi. İnce, ilçede, kaymakam olarak görev yaptığı dönemde, makam şoförü olan ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmail Şal'ın cenaze törenine katıldı. İnce, Eceabat Merkez Camisi'ndeki törende aileye taziyelerini iletti. Evli ve 2 çocuk babası Şal, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, İnce'nin yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da katıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Cihan BAYRALI

2020-08-08 15:11:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.