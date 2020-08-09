Çanakkale'de, tarım arazisinde yangın (1)

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Saraycık köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 'Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının söndürülmesi için havadan müdahaleye başladı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için mücadele ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-08-09 13:15:50



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