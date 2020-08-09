Çanakkale’de tarım arazinde korkutan yangın

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Çanakkale merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde yangın çıktı.

Yangın saat 12.45 sıralarında başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattına bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ormanlık alana yakın olan tarım arazisindeki yangının ağaçlara sirayet etmemesi için ekipler büyük gayret sarf ediyor.

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