Çanakkale'de, tarım arazisinde yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 15 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 hizmet aracı, 3 trayler ve 3 itfaiye ekibi ile 86 orman personeli müdahale etti. Rüzgarın şiddetli olduğu yangın, havadan ve karadan yapılan müdaheleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangında 4 bin hektarlık genç orman sahası da yanmadan kurtarıldı. Yangında yaklaşık 10 dönüm ziraat alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-08-09 14:06:45
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