Başkan Öz’den, üniversite adaylarına destek

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Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından üniversite adaylarına yönelik ’Üniversite Tercih ve Kariyer Merkezi’ oluşturuldu.

0614 Ağustos tarihleri arası 20.0023.30 saatlerinde İsmet İnönü Sosyal Tesislerinde oluşturulan merkezde Uzman rehber öğretmenlerin nezaretinde tercih desteği verdiklerini dile getiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’Biliyoruz ki korona virüs salgını sürecinde üniversite öğrencisi adaylarımız çok daha fazla stresli. Tercih Merkezimizdeki uzman rehberlerimiz, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden üniversite adaylarımıza yardımcı oluyorlar. Üniversiteye giriş tercih danışmanlığı desteği ile gençlerimizin doğru meslek seçimlerine yardımcı oluyoruz” dedi.

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