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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da orman yangını (2)

DHA

Gelibolu'da orman yangını (2)


KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Gelibolu'ya bağlı Sütlüce köyü yakınlarında saat 14.45 sıralarında ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirdi. Yangına 1 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 hizmet aracı, 1 trayler, 3 itfaiye aracı ve 75 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü yakınlarında çıkan orman yangını sonrası bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alarak, yangın bölgesinde inceleme yaptı.Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)
FOTORĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA
2020-08-09 16:52:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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