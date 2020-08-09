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Fotoğraf çektirirken denize düşen Aras boğuldu, arkadaşı Kaan kayıp

DHA

Fotoğraf çektirirken denize düşen Aras boğuldu, arkadaşı Kaan kayıp


Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde deniz kenarında fotoğraf çektirmek isterken suya düşen gençlerden Aras Kadıoğlu boğuldu, arkadaşı Kaan Kemal Kaya kayboldu.  
Ezine ilçesi Kumburun köyü sahilinde fotoğraf çektiren Aras Kadıoğlu ile arkadaşı Kaan Kemal Kaya, dalgayla denize düştü. Akıntıya kapılan gençler, gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce araştırma başlatıldı. Ekipler, Aras Kadıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Kadıoğlu'nun cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp olan Kaan Kemal Kaya'yı ise denizde arama çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ
2020-08-09 18:43:41

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