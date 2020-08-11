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Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezeniyor Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda, sayısı her geçen gün artan lavanta tarlaları görsel bir şölen sunuyor

İHA

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgeye hem görsel hem de katma değerler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan lavanta ekim işlemleri bu yıl daha da artarak gelişimini sürdürdü.

Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezeniyor Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda, sayısı her geçen gün artan lavanta tarlaları görsel bir şölen sunuyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgeye hem görsel hem de katma değerler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan lavanta ekim işlemleri bu yıl daha da artarak gelişimini sürdürdü.
Tarım arazilerinin etkin kullanılması, kırsal turizmi hareketlendirmek, Tarihi Alan’da turizm çeşitliliğini arttırmak amacıyla Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde bulunan kamu arazisine geçtiğimiz yıl lavanta çiçekleri dikilmişti.
Bu yıl lavanta dikim oranının arttığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Arkamızda görmüş olduğunuz lavanta tarlaları gün geçtikçe daha da artmaya başladı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu işin ilk öncüsüyüz. İlk ekimi geçtiğimiz yıl yapmıştık ve geçtiğimiz günlerde de bu yılın ilk hasadını yaptık ve ilk ürünlerimizi aldık. Çok şükür, halkımız da bu güzel bitkiyi sahiplendi ve ekmeye başladılar. Şimdi, Tarihi Alan Başkanlığı’nda birçok noktada lavanta tarlalarını görmüş oluyoruz” dedi.

“Amacımız buraya olan ilgiliyi arttırmak”
Başkan Kaşdemir konuşmasının devamında, “Hayalimiz şu; rengarenk ve renk cümbüşü içerisinde bir tarihi alan istiyoruz. Gelen ziyaretçilerin hem tarih içinde bir yolculuk hem de doğal bir renk cümbüşünün içerisinde ziyaretlerini yapması. Hal böyle olunca, buraya olan ilgi daha da artacak. Ziyaretçiler daha çok keyif alacak, fotoğrafçılar daha çok buraya gelecek. Belki lavanta hasadı şenlikleri yapacağız. Lavanta buranın hem iklimine hem de toprak yapısına çok uygun. Aynı zamanda bölgede yaşayanlara katma değeri yüksek bir ürün sunmuş olacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak biz bu lavanta ekimini destekledik. Aynı zamanda biz de bir lavanta üreticisiyiz. Amacımız; doğal ve orijinal bir ortam içinde dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olma özelliğini kaybetmeden buraya olan ilgiliyi arttırmak. Halkımız da bunu çok destekliyor zaten. Biz de çok mutluyuz. Bu tarlaların sayısı arttığı zaman Çanakkale’de ziyaretçi sayısı da artacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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