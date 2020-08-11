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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de orman yangını (2)

DHA

Çanakkale'de orman yangını (2)


KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangında 1 dönüm orman alanı zarar gördü. 
ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-11 17:06:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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