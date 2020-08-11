Tarihi Alan Başkanlığı'ndan eleştirilere yanıt



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi etkinlikleri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, "Orada yanan bir bayrak değil, işgal güçlerinin dört bir yandan ülkemize yaptığı saldırıların, sınırlarımızdan başlayarak içeriye doğru ilerlemesinin alevler ile anlatılmasıdır. Düşman kuvvetlerinin sınırlarımız içerisindeki ilerleyişinin topraklarımıza düşmüş bir ateş olarak gösterildiği sahneler ile ilgili yapılan haksız eleştirileri tümüyle reddediyor ve kınıyoruz" denildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle dün Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda kutlama programı gerçekleştirilmiş, akşamında ise kent merkezindeki Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda, TRT Müzik tarafından canlı yayınlanan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşen bir konser düzenlemişti. Etkinliğin ardından sosyal medyadan Tarihi Alan Başkanlığı'na yöneltilen eleştiriler üzerine, kurumdan yazılı bir açıklama yapıldı. TRT Müzik tarafından canlı yayınlanan etkinliğin çarpıtılan haberler ile gölgelenmeye çalışıldığını ifade eden Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anafartalar Zaferi´nin 105'inci yılı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılının Çanakkale´de büyük bir coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale merkezindeki Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlenen ve TRT Müzik tarafından canlı olarak yayınlanan etkinlik ile igili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımızca hazırlatılan ve TRT Müzik tarafından canlı yayınla ekranlara getirilen organizasyonda, işgal girişimini zafer destanına dönüştüren Anafartalar Zaferi'nin 105´inci yıl dönümü için düzenlenen bir konser de yer almıştır. Fakat çarpıtmalardan oluşan haberlerle büyük coşkuya gölge düşürülmeye çalışılmaktadır. Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası´nda gerçekleştirilen ve başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, muharebeleri komuta eden tüm komutan ve askerlerimizin anıldığı organizasyonda, şehitlerimizden bize emanet bayrağımız yüceltilerek ekranlara getirilmiştir. Tüm bunlara rağmen, 20'nci yüzyıl başlarında ülkemize hayasızca yapılan saldırının görsel tasviri üzerinden haksız ve asılsız bir iftira kampanyası başlatılmıştır. Orada yanan bir bayrak değil, işgal güçlerinin dört bir yandan ülkemize yaptığı saldırıların, sınırlarımızdan başlayarak içeriye doğru ilerlemesinin alevler ile anlatılmasıdır. Düşman kuvvetlerinin sınırlarımız içerisindeki ilerleyişinin topraklarımıza düşmüş bir ateş olarak gösterildiği sahneler ile ilgili yapılan haksız eleştirileri tümüyle reddediyor ve kınıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-11 19:57:45



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