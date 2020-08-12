Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki kişi, yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Troya Müze Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen L.P. ile M.E.Y. isimli şahısların iş yerlerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer, mimari parça ve 1 adet pişmiş topraktan imal küp olmak üzere çeşitli değişik ebatlardaki 26 adet kültür varlığı ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla tarihi eserlere el konulurken, Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan L.P. ile M.E.Y. serbest bırakıldı.

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