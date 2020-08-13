Saanen keçileri hem ormanı kurtardı hem de köylülerin gelirini arttırdı Bir saanen keçisi 10 ayda yaklaşık 800 litre süt veriyor Saanen keçileri sayesinde bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki yaklaşık 800 hektarlık ormanlık alan kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saanen keçileri hem ormanı kurtardı hem de köylülerin gelirini arttırdı Bir saanen keçisi 10 ayda yaklaşık 800 litre süt veriyor Saanen keçileri sayesinde bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki yaklaşık 800 hektarlık ormanlık alan kurtarıldı

İHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1990'lı yıllarda çıkan orman yangınından sonra köylülerle ortak bir projeye imza atan TEMA Vakfı, kıl keçilerini İsviçre kökenli keçilerle değiştirdi. Küle dönen alan yeniden ağaçlandırıldı ancak kıl keçileri fidelere zarar verdi. Bu nedenle takas projesi devreye girdi ve zarar gören 800 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı.

Saanen keçileri hem ormanı kurtardı hem de köylülerin gelirini arttırdı Bir saanen keçisi 10 ayda yaklaşık 800 litre süt veriyor Saanen keçileri sayesinde bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki yaklaşık 800 hektarlık ormanlık alan kurtarıldı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 1990’lı yıllarda çıkan orman yangınından sonra köylülerle ortak bir projeye imza atan TEMA Vakfı, kıl keçilerini İsviçre kökenli keçilerle değiştirdi. Küle dönen alan yeniden ağaçlandırıldı ancak kıl keçileri fidelere zarar verdi. Bu nedenle takas projesi devreye girdi ve zarar gören 800 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı.
Kazdağları’nın kuzey yamacında kalan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü çevresinde bulunan bin 165 hektarlık alanın yaklaşık 800 hektarı bundan yaklaşık 23 yıl önce çıkan orman yangınıyla küle dönmüştü. TEMA Vakfı ise 2000’lı yıllarda bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için çalışma başlattı.

Bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan kurtarıldı
Bölgede geçimini tarımın yanı sıra hayvancılıkla sağlayan köy halkının kıl keçileri, bu alanda otlatıldığı için bölge bir türlü ağaçlandırılamayınca farklı bir projeye imza atıldı. TEMA Vakfı yetkilileri, köylüleri ikna ederek yerli ırk olan kıl keçileri ile İsviçre kökenli ‘saanen’ cinsi keçileri değiştirdi. Bu çalışmaların sonucunda bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki 800 hektarlık ormanlık alan kurtarılmış oldu.
Öte yandan, yerli ırk olan kıl keçisi yılda 70 kilo süt verirken, İsviçre kökenli saanen cinsi keçiler ise yılda 800 litreye yakın süt veriyor. Böylelikle Türkmenli köyünün hem süt verimi arttı hem de ormanlık alanlar korunmuş oldu.

“Saanen keçileri bölgenin en popüler hayvanıdır”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “2000 yılında bölgede büyük bir yangın oldu. Kıl keçileri de ormana zararlıydı. Orman yangınından sonra da kıl keçileri takas yöntemiyle yerlerine saanen ırkı verilerek bölgeye dağıtılmaya başladı ve bu süreçten sonra saanen ırkı keçiler yaygınlaşmaya başladı. Şöylede diyebiliriz; saanen ırkı, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünün en popüler hayvanıdır” dedi.

“Buraya Türkiye’nin saanen ırkının başkenti diyebiliriz”
Saanen ırkı keçilerin süt verimlerinin de çok iyi olduğunu belirten Pehlivan, “Buraya, Türkiye’nin saanen ırkının başkenti diyebiliriz. Çünkü süt verimi çok yüksek bir üründür. Hayvan başına yaklaşık 10 ayda 800 litre süt vermektedir. Bu süt veriminden bahsetmemin en büyük sebebi ‘Kaliteli Süt Çanakkale’den geçer’ projemiz var ama kaliteli süt Bayramiç’ten geçer. Bayramiç sütü olmadan Ezine peyniri olmaz. Çünkü, Kazdağları’nda 111 endemik bitki türü bulunmaktadır. Bu hayvanlar da bitki örtülerinden beslenerek süt verimini arttırmakta” diye konuştu.

“Hayvan başına 10 ayda 800 litre süt alıyoruz”
Türkmenli köyünde uzun yıllar saanen keçisi yetiştiren ve keçilerden süt üretimi elde eden Suat Serim, “Ben bu saanen keçilerinden 90’lı yıllarda 2 tane teke olarak getirdim köye. Bizim maltız kırma keçilerimiz vardı, onlara aşım yaptırdık ve oradan saanen cinsine çevirdik. O yıllardan bu zamana kadar da devam ediyoruz. Saanen keçisinin en büyük özelliği ise süt veriminin yüksek olması. 10 ayda hayvan başına 800 ile 850 litre arasında süt alıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale´de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale´de tarihi eser operasyonu
Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı
YEREL HABERLER Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı
Ayvacık'ta iş yeri deposunda yangın
YEREL HABERLER Ayvacık'ta iş yeri deposunda yangın
Ayvacık´ta iş yeri deposunda yangın
YEREL HABERLER Ayvacık´ta iş yeri deposunda yangın
Tarihi Alan Başkanlığı'ndan eleştirilere yanıt
YEREL HABERLER Tarihi Alan Başkanlığı'ndan eleştirilere yanıt
CHP’li belediyeden AK Parti’ye sabote
YEREL HABERLER CHP’li belediyeden AK Parti’ye sabote
Özbek köyündeki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Özbek köyündeki yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (2)
Biga'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Biga'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu
Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezeniyor Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda, sayısı her geçen gün artan lavanta tarlaları görsel bir şölen sunuyor
YEREL HABERLER Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla ...
Çanakkale Özbek köyünde orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale Özbek köyünde orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını
Belediye başkanı tüm ilçeyi sosyal medyadan canlı yayın yaparak bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Belediye başkanı tüm ilçeyi sosyal medyadan canlı ...
AK Partili Turan, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partili Turan, CHP'li belediye başkanlarıyla bir ...
Çanakkale Valisi Aktaş'tan 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş'tan 'koronavirüs' denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X