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‘Söz Yetenekte’ programının ikinci bölümü 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde

İHA

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle ikincisi düzenlenen 'Söz Yetenekte' programına ev sahipliği yapıyor. Oylum Talu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Söz Yetenekte', 14 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te 1915 Çanakkale Projesi şantiyesinden canlı yayınlanacak.

‘Söz Yetenekte’ programının ikinci bölümü 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle ikincisi düzenlenen ‘Söz Yetenekte’ programına ev sahipliği yapıyor. Oylum Talu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Söz Yetenekte’, 14 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te 1915 Çanakkale Projesi şantiyesinden canlı yayınlanacak.
Programda; 1915 Çanakkale Projesi’nin detayları, genç mühendislerin başarı hikayeleri, bu projedeki deneyimleri ve gençler için istihdam fırsatları ele alınacak. Ayrıca, programda ödüllü bir yarışma gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından YapİşletDevret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, gençleri Türkiye’nin atılımları ve istihdam potansiyeli konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan ‘Söz Yetenekte’ programının ikinci bölümüne ev sahipliği yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin destekleriyle 14 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te Oylum Talu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Söz Yetenekte’ adlı etkileşimli canlı yayına; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkilileri, 1915 Çanakkale yönetimi ve projede görev alan uzmanlarla beraber, projenin genç yetenekleri katılacak. Yayın, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinden canlı olarak yapılacak.
Programda, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi tanıtılacak ve genç ekibinin deneyimlerine yer verilecek. Binlerce kişinin çalıştığı çok uluslu dev projenin ekibi tanıtılarak, çalışan çeşitliliği ele alınacak. İzleyiciler, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde okuyan genç kadınlara önemli bir fırsat eşitliği sunan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi’nin 1915 Çanakkale Projesi’ndeki yansımalarını hem yetkililerinden hem de gençlerden dinleme fırsatı bulacak. Ayrıca birbirinden değerli konuşmacılar, yeni mezunlara ve mezun olacak gençlere tavsiyelerde bulunacak.
1915 Çanakkale Köprüsü şantiye gezisinin çevrim içi yapılacağı programda interaktif bilgi yarışması da düzenlenecek. Sorulara doğru yanıt vererek en yüksek puanı alan ilk 10 kişi, 1915 Çanakkale şantiye gezisi kazanarak bir tam gün boyunca bu dev projeyi yerinde görme ve proje ekibi ile tanışma fırsatı kazanacak. Teknik gezi ödülüne sadece yetenekkapisi.org üzerinden başvuranlar hak kazanabilecek, katılımcıların tüm seyahat ve konaklama masrafları ev sahibi 1915 Çanakkale tarafından sağlanacak.
1915 Çanakkale Youtube kanalı @1915canakkaletr adresinden canlı yayınlanacak ‘Söz Yetenekte’, tüm üniversitelilere, üniversite mezunlarına, kariyerine yön çizmek isteyenlere ilham veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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